Правительство РФ одобрило переименование Внешэкономбанка

Российская правительственная комиссии по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о создании механизма координации деятельности институтов развития. Этими документами в том числе предусматривается новая функция Внешэкономбанка (ВЭБа), в связи с чем предлагается переименовать организацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства России.
Сообщается, что ВЭБ будет «координировать и организовывать деятельность институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития России, создания условий для устойчивого экономического роста, развития инфраструктуры и инноваций, а также развития экспорта российской промышленной продукции и повышения уровня жизни россиян».
"В связи с тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить наименование госкорпорации на "Государственная корпорация «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что смена названия не является реорганизацией, она не изменяет и не прекращает прав и обязанностей государственной корпорации.
Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовленным в Минфине документом, сообщило, что власти планируют переименовать Внешэкономбанк в ВЭБ.РФ.
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