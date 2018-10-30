Правительство РФ одобрило переименование Внешэкономбанка

Российская правительственная комиссии по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о создании механизма координации деятельности институтов развития. Этими документами в том числе предусматривается новая функция Внешэкономбанка (ВЭБа), в связи с чем предлагается переименовать организацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства России.

Сообщается, что ВЭБ будет «координировать и организовывать деятельность институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития России, создания условий для устойчивого экономического роста, развития инфраструктуры и инноваций, а также развития экспорта российской промышленной продукции и повышения уровня жизни россиян».

"В связи с тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить наименование госкорпорации на "Государственная корпорация «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что смена названия не является реорганизацией, она не изменяет и не прекращает прав и обязанностей государственной корпорации.

Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовленным в Минфине документом, сообщило, что власти планируют переименовать Внешэкономбанк в ВЭБ.РФ.