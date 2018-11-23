Российский ВЭБ пытается через Европейский суд отменить санкции ЕС

Российский ВЭБ обратился в Европейский суд с жалобой на решение Общего суда Европейского союза о сохранении санкций в отношении госкомпании, сообщает пресс-служба ВЭБ.

«В пятницу, 23 ноября, Внешэкономбанк подал в Европейский Суд жалобу на решение Общего суда Европейского союза от 13 сентября 2018 года, которым были оставлены в силе введенные в отношении ГК «Внешэкономбанк» «секторальные санкции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В кассационной жалобе ВЭБ просит отменить решение Общего суда Европейского союза от 13 сентября 2018 года и исключить упоминание Внешэкономбанка из текстов решения Совета Европейского Союза № 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 года и сопутствующих актов.

В 2014 году ЕС ввел в отношении Внешэкономбанка и ряда других российских организаций ограничительные меры, согласно которым гражданам и компаниям Евросоюза запрещено, в том числе, предоставлять этим организациям финансирование, покупать или продавать выпущенные ими новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 30 дней.

Внешэкономбанк инициировал процесс обжалования решения совета Европейского Союза в 2014 году. 13 сентября 2018 года суд отклонил требование Внешэкономбанка, а также подобные требования, заявленные «Роснефтью», Сбербанком, банком ВТБ, «Газпром нефтью» и их дочерними структурами.