Агентство Fitch подтвердило рейтинги крупнейших российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка и Внешэкономбанка (ВЭБ) на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства. Кроме того, на уровне «BB+» были подтверждены аналогичные рейтинги Газпромбанка и его дочерней структуры в Швейцарии, прогноз по всем рейтингам — «позитивный».

Решение по рейтингам обусловлено «высокой вероятностью поддержки данных банков правительством в случае необходимости», — отметили в Fitch.

Fitch также подтвердило на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом рейтинги лизинговых «дочек» Сбербанка и ВЭБ — компаний «Сбербанк лизинг» и «ВЭБ-лизинг».