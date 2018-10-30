Сарлашкар вместо полковника: в Таджикистане отказываются от советских воинских званий

В Таджикистане будут менять наименования воинских званий, оставшиеся со времен Советского Союза. Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу отдела Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахима Зулфониена.

В стране создана специальная рабочая группа, состоящая из военных, ученых и историков. Эксперты занимаются поиском альтернатив для нынешних воинских званий. В будущем они также будут осуществлять перевод на государственный язык военной терминологии и названий воинских подразделений.

«Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан — садавар, подполковник — лашкарер, полковник — сарлашкар», — заявил Зулфониен.

Они опирались в своей работе на древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

Кроме того, еще предстоит решить, как перевести на таджикский язык наименования званий высшего офицерского состава — генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника.