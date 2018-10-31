Еврокомиссия считает предстоящие «выборы» в ЛДНР противоречащими минским соглашениям

В Евросоюзе считают, что предстоящие 11 ноября выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) противоречат минским соглашениям по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявила на пресс-конференции в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Реализация минских соглашений всеми сторонами играет ключевую роль в достижении решения конфликта. И в этом контексте так называемые выборы 11 ноября в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках противоречит духу и букве минских соглашений», — сказала она.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» выборы назначены на 11 ноября.