В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма

Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали в субботу в Киеве. Эту информацию подтвердила «Украинской правде» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Как сообщал ранее сайт Слідство.Інфо, Чернобука задержали на улице Ветряные горы. Спецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности.
В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.
Как сообщала пресс-служба СБУ, с 2014 года украинский чиновник способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.
«В дальнейшем судья по личным причинам покинул полуостров и трудоустроился в Днепровском городском совете. Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства злоумышленника правоохранители изъяли дополнительные доказательства его причастности к незаконной аннексии Крыма», — говорилось в сообщении.
Позже пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщала, что Чорнобук скрывается от следствия, но находится на территории Украины, он объявлен в государственный розыск.
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