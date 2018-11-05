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В Киеве состоится благотворительный спектакль, чтобы оплатить лечение актера ТЮЗа

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В Киеве состоится благотворительный спектакль, чтобы оплатить лечение актера ТЮЗа

Сева Новгородцев, «Братья Карамазовы» и молодые актёры сыграют в спектакле «Цой. Осень. Театр». Как сообщили организаторы мероприятия, средства, полученные от продажи билетов, пойдут на лечение молодого актёра киевского ТЮЗа Тараса Мельничука.

В спектакле примут участие молодые актёры театра «Сonnect» и звезды украинской рок-сцены Серго Чантурия и Андрей Граница «Пирата Бэнд».

Во время спектакля также покажут короткометражный фильм киевского режиссера Сергея Лысенко «Конец Каникул», снятый во время первого пребывания в Киеве Виктора Цоя и группы «Кино».

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Спектакль состоится сегодня, 5 ноября в киевском академическом театре юного зрителя на Липках в 19.00.

благотворительность, ТЮЗ
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