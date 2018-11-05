Предсмертное письмо Бодлера продали за €234 тысяч

Предсмертное письмо французского поэта XIX века Шарля Бодлера адресованное баллерине Жанне Дюваль было продано на французском аукционе Osenat за €234 тыс. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные торгов.

Как отмечается в сообщении, письмо было продано в три раза дороже первоначально заявленной стоимости. Имя покупателя не называется.

Поэт написал предсмертное письмо 30 апреля 1845 года, и в этот же день совершил неудачную попытку самоубийства. После этого он прожил еще 22 года. В 1857 году вышел его известный поэтический сборник «Цветы зла», который принес ему известность.

Бодлер встретился с балериной Дюваль в 1842 году. Она была его музой в течение 20 лет. Поэт написал множество стихов, посвященной ей, в том числе «Балкон», «Экзотический аромат», «Шевелюра», «Танцующая змея» и «Падаль». Дюваль умерла от сифилиса в 1862 году. Спустя пять лет, 31 августа 1867 года скончался и сам Бодлер от той же болезни. Ему было 46 лет. Поэта похоронили на парижском кладбище Монпарнас.