Ради Варфоломея ускорят реконструкцию Андреевской церкви

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, крайний срок запланированного срока окончания реконструкции 2020 год, но сроки могут быть изменены.

«Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче не в собственность, а в пользование этой церкви Вселенскому патриархату», — сказал Павленко.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада приняла решение о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.