Войти
В Украине уже создано 838 объединенных территориальных общин
самоуправление
В Украине уже создано 838 объединенных территориальных общин
Доходы Порошенко с начала года выросли в 8 раз
официально
Доходы Порошенко с начала года выросли в 8 раз

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

планы
RSS

Правительство предлагает снизить порог безналоговых пересылок для физлиц до 100 евро

594
Правительство предлагает снизить порог безналоговых пересылок для физлиц до 100 евро

Кабинет министров предлагает Верховной Раде снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со EUR150 до EUR100, повысить акцизный налог на табачные изделия на 9% и усилить меры контроля над оборотом топлива и спирта.

Законопроект с изменениями в Налоговый кодекс № 9260 зарегистрирован в парламенте в понедельник, сообщает Интерфакс-Уркаина.

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко призвал народных депутатов поддержать закон в первом чтении.

«Нам сейчас необходимо рассмотреть законопроект об изменениях в Налоговый кодекс № 9260, чтобы на налоговой базе мы могли внести ко второму чтению законопроект о бюджете Украины на 2019 год», — сказал он в ходе согласовательного совещания в парламенте в понедельник, подчеркнув при этом, что с 1 января 2019 года планируется повышение пенсий военнослужащим, зарплат учителям, а с 1 марта 2019 года — автоматический перерасчет пенсий 12 млн пенсионерам всех категорий.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, также обнародованной на парламентском сайте, документ предлагает признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут совершать начисление налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС) в случае ввоза на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.

«При этом везение на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент EUR100, будет облагаться НДС по установленной Налоговым кодексом ставке», — указывается в пояснительной записке.

Указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го обложение НДС предусмотрено проектом закона для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более EUR150, а после окончания этого срока — EUR100.

Помимо этого, законопроект предусматривает повышение с 1 января 2019-го ставок экологического налога с 0,41 грн/тонна до 10 грн/тонна, а также поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонна в 2023 году, то есть ежегодное повышение ставки на 5 грн/тонна.

Законопроект также предусматривает повышение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п., железной руды — на 0,8 п.п., а также ставки ренты за специспользование лесных ресурсов — на 50%.

Кабмин также предлагает усилить контроль над оборотом топлива, а именно — отражать в системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ) фактическое движение топлива по местам хранения, тогда как в настоящее время учет ведется по субъектам хозяйствования. Среди других мер — введение лицензирование всех субъектов хозяйствования, которые производят, хранят или продают топливо, установить контроль над целевым использованием топлива, предназначенного для авиационного транспорта.

Читайте также: В Нацбанке считают, что доходы украинцев растут слишком быстро

Законопроект также содержит норму о внедрении СЭАРТ для контроля над перемещением спирта. Нормы по администрированию акцизного налога на топливо и спирт предлагается ввести в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за их нарушение — с 1 октября 2019-го.

почта, посылки, налог
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 ноября 2018
Воскресенье, 4 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны - в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны. Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. Санкции со стороны США посылают сигнал - тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет - эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ.
Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина - 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство. Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016