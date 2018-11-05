Правительство предлагает снизить порог безналоговых пересылок для физлиц до 100 евро

Кабинет министров предлагает Верховной Раде снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со EUR150 до EUR100, повысить акцизный налог на табачные изделия на 9% и усилить меры контроля над оборотом топлива и спирта.

Законопроект с изменениями в Налоговый кодекс № 9260 зарегистрирован в парламенте в понедельник, сообщает Интерфакс-Уркаина.

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко призвал народных депутатов поддержать закон в первом чтении.

«Нам сейчас необходимо рассмотреть законопроект об изменениях в Налоговый кодекс № 9260, чтобы на налоговой базе мы могли внести ко второму чтению законопроект о бюджете Украины на 2019 год», — сказал он в ходе согласовательного совещания в парламенте в понедельник, подчеркнув при этом, что с 1 января 2019 года планируется повышение пенсий военнослужащим, зарплат учителям, а с 1 марта 2019 года — автоматический перерасчет пенсий 12 млн пенсионерам всех категорий.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, также обнародованной на парламентском сайте, документ предлагает признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут совершать начисление налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС) в случае ввоза на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.

«При этом везение на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент EUR100, будет облагаться НДС по установленной Налоговым кодексом ставке», — указывается в пояснительной записке.

Указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го обложение НДС предусмотрено проектом закона для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более EUR150, а после окончания этого срока — EUR100.

Помимо этого, законопроект предусматривает повышение с 1 января 2019-го ставок экологического налога с 0,41 грн/тонна до 10 грн/тонна, а также поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонна в 2023 году, то есть ежегодное повышение ставки на 5 грн/тонна.

Законопроект также предусматривает повышение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п., железной руды — на 0,8 п.п., а также ставки ренты за специспользование лесных ресурсов — на 50%.

Кабмин также предлагает усилить контроль над оборотом топлива, а именно — отражать в системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ) фактическое движение топлива по местам хранения, тогда как в настоящее время учет ведется по субъектам хозяйствования. Среди других мер — введение лицензирование всех субъектов хозяйствования, которые производят, хранят или продают топливо, установить контроль над целевым использованием топлива, предназначенного для авиационного транспорта.

Законопроект также содержит норму о внедрении СЭАРТ для контроля над перемещением спирта. Нормы по администрированию акцизного налога на топливо и спирт предлагается ввести в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за их нарушение — с 1 октября 2019-го.