По мотивам сериала «Во все тяжкие» снимут фильм

Американский режиссер и продюсер Винс Гиллиган начал работать над фильмом по мотивам сериала «Во все тяжкие». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Hollywood Reporter.

О новом фильме пока мало что известно, за исключением продолжительности, которая составит два часа, и чернового названия — Greenbrier.

«Как сообщают близкие к Гиллигану источники, он будет автором сценария, исполнительным продюсером, также не исключено, что он займется режиссурой картины», — отмечает издание.

Примут ли участие в съемках актеры из сериала, не сообщается.

Сериал «Во все тяжкие» выходил на телеканале AMC с 2008 по 2013 годы. В феврале 2015 года канал и компания Sony Pictures Television запустили приквел «Лучше звоните Солу».