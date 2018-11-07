По мотивам сериала «Во все тяжкие» снимут фильм

Американский режиссер и продюсер Винс Гиллиган начал работать над фильмом по мотивам сериала «Во все тяжкие». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Hollywood Reporter.
О новом фильме пока мало что известно, за исключением продолжительности, которая составит два часа, и чернового названия — Greenbrier.
«Как сообщают близкие к Гиллигану источники, он будет автором сценария, исполнительным продюсером, также не исключено, что он займется режиссурой картины», — отмечает издание.
Примут ли участие в съемках актеры из сериала, не сообщается.
Сериал «Во все тяжкие» выходил на телеканале AMC с 2008 по 2013 годы. В феврале 2015 года канал и компания Sony Pictures Television запустили приквел «Лучше звоните Солу».
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