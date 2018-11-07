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В Раду поступило представление на нардепа по делу «Ощадбанка»

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Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Станислава Березкина. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина по делу о хищениях в «Ощадбанка».

По делу о присвоении средств государственного «Ощадбанка» правоохранители задержали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом. Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

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Следствие считает, что в сентябре 2013 года — январе 2014 года бенефициары «Креатива» в сговоре со служащими АО «Ощадбанк», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство» завладели 20 млн долларов.

Банк заключил с «Креативом» договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были основателями холдинга «Креатив».

Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.

Креатив, Станислав Березкин
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Среда, 7 ноября 2018
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