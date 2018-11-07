В Раду поступило представление на нардепа по делу «Ощадбанка»

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Станислава Березкина. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина по делу о хищениях в «Ощадбанка».
По делу о присвоении средств государственного «Ощадбанка» правоохранители задержали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.
НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом. Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.
Следствие считает, что в сентябре 2013 года — январе 2014 года бенефициары «Креатива» в сговоре со служащими АО «Ощадбанк», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство» завладели 20 млн долларов.
Банк заключил с «Креативом» договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на 7 миллионов.
Березкин с сыном были основателями холдинга «Креатив».
Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.
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