В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу по посетителям бара

Полиция города Таузенд-Окс в Калифорнии получила сообщение о том, что неизвестный открыл огонь по толпе в баре Borderline Bar & Grill. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, есть жертвы и пострадавшие. Их число не уточняется. Было произведено как минимум 30 выстрелов.

Полиция призвала избегать место происшествия. Нападавший до сих пор не задержан.

Пожарная служба округа Вентура в своем Twitter подтвердила, что в настоящий момент правоохранительные органы и спасатели работают на месте стрельбы.