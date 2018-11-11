В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров

Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 23 человек. Об этом в субботу сообщило в Twitter агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, спасатели обнаружили еще 14 тел погибших. Ранее сообщалось о девяти жертвах стихии. Еще двое погибли в связи с пожаром в южной части штата.

Президент США Дональд Трамп объявил на федеральном уровне режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые средства на борьбу со стихией и на последующие восстановительные работы.