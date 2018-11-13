В городе Смела жители перекрыли дороги: требуют тепла

Жители Смелы Черкасской области перекрыли три трассы на выезде из города из-за задержки подключения отопления. Об этом сообщили в сюжете «112 Украина».

Отмечается, что несколько десятков человек требуют своевременного начала отопительного сезона. Активисты пропускают только рейсовые автобусы и кареты скорой медицинской помощи.

Уже два года подряд в Смеле задерживают поставки тепла. Проблемы возникли после расторжения 2 года договора назад с частной компанией «Смилаэнергоинвест», которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

В НАК «Нафтогаз» причиной отсутствия отопления в Смеле назвали «бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца».

Напомним, что с 12 ноября в городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города.

Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Также без тепла пока часть Кривого Рога.