РАЗУМНАЯ СИЛА: выборы в ОТГ – новый эксперимент Порошенко для порабощения власти на местах (ВИДЕО)

Выборы в объединённых территориальных громадах связаны с высоким уровнем коррумпированности. Так в видеоблоге на YouTube-канале партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» прокомментировал реформу децентрализации Андрей Бодров – эксперт вышеупомянутой политической силы.

«Элиты поняли, что бюджетный поток медленно, но верно стекает с районного уровня в местные громады, в ОТГ. Я знаю случаи, когда председатель районного совета складывал свои полномочия и шел баллотироваться председателем в ОТГ, хотя ОТГ совершенно не равна тому району, который ранее он возглавлял», – заявил эксперт.

Он отметил, что на данный момент важно выровнять скорость роста количества громад и количества денег, которые резервируются в госбюджете на функционирование этих громад, так как финансирование сейчас упало. «Если раньше 1 млрд субвенций из госбюджета распределялся между 150 громадами, то сегодня 1,5 млрд гривен распределяется между почти 400 громадами. То есть каждая громада получает меньше и, соответственно, может тратить меньше на содержание социальной, медицинской, образовательной структуры», – отметил Андрей Бодров.

Идею создания и работу ОТГ политик объясняет следующим образом: «Им (местным властям – ред.) перераспределили бюджетный поток для того, чтоб они имели больше возможности тратить, а, соответственно, реализовывать коррупционную составляющую на местах. В планах чиновников – вызвать больше лояльности по отношению к правящей власти. Скорее всего это было сделано для того, чтобы под партиями, которые представляют провластный сегмент, закрепить ряд территорий в преддверии президентских и парламентских выборов – обкатать структуры, создать штабы и посмотреть на результаты деятельности элит в каждом из кусочков, где будут проходить выборы в ОТГ. Это такой себе эксперимент власти и именно поэтому, с моей точки зрения, процесс выборов в ОТГ был разблокирован и отпущен на волю».

Бодров отметил, что партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» воспринимает децентрализацию как хороший процесс, который во многих демократических странах реализован успешно. При этом украинской власти он посоветовал заняться переподготовкой кадров для повышения эффективности трудового процесса в этом вопросе:

«Огромное количество людей, которые работали в местных органах самоуправления на низовом уровне, совершенно не готовы к тем полномочиям, которые свалятся на них, когда они начнут работать в совете ОТГ… Многие субъекты должны приложить свои усилия для того, чтобы люди имели доступ к информации для повышения квалификации в новых условиях».

Напомним, что 3 ноября текущего года начался избирательный процесс первых выборов в 123 объединенных территориальных общинах.

Ранее также сообщалось, что Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса создать надлежащие условия для соблюдения и реализации принципов демократических выборов в объединенных территориальных громадах, назначенных на 23 декабря.