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«Народная дипломатия» - Разумная сила призвала жителей ЛДНР и Украины без вмешательства политиков самим договориться о мире

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«Народная дипломатия» - Разумная сила призвала жителей ЛДНР и Украины без вмешательства политиков самим договориться о мире

«Разумная сила» призвала мирных жителей оккупированной территории Донбасса и простых жителей Украины собраться в рамках «народной дипломатии» и начать переговоры о мире без привлечения политиков. Всем старым политическим силам по обе стороны конфликта выгодна война и только простой народ в силах остановить боевые действия.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил Глава политической партии «Разумная Сила» Александр Соловьев.

«Сегодня мы — члены партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» - объявляем о своей инициативе. Мы хотим начать прямые переговоры с жителями ДНР, ЛНР и в целом Украины для того, чтоб восстановить мир в Украине. Мы хотим остановить боевые действия, мы хотим вернуть мир в наши дома и в наши регионы, мы хотим восстановить и защитить нашу Родину», - заявил лидер партии.

По его словам, партия организует прямые народные переговоры уже в ближайшее время. Уже больше 4 лет продолжается вооруженный конфликт, за который украинцы платят своими жизнями и ждать уже нет сил. Однако все старые политические партии не заинтересованы в прекращении войны, так как зарабатывают на нем огромные деньги. Именно по этой причине партия Разумная сила приняла решение организовать переговоры между простыми людьми Украины и оккупированной территории Донбасса.

Для тех, кто хочет со стороны Украины или оккупированных территорий принять участие в «Народном вече» о мире, лидер партии призвал обращаться по телефонам:

099 448 64 57
068 680 17 31

«Просьба ко всем людям, которым небезразлична наша страна, которые хотят мира в нашей стране — подключиться ко всем нашим инициативам», - сообщил А.Соловьев.

Он также отметил, что партия уже обратилась во все международные организации для обеспечения безопасности подобной встречи.

«Нами были написаны письма в ОБСЕ, ООН, Красный Крест и моя просьба, чтоб эти организации нас тоже поддержали. Если мы будем выезжать на неподконтрольную территорию, чтоб они (ОБСЕ, ООН, Красный Крест) подключились к нам, в первую очередь для того, чтоб обезопасить и одну и вторую сторону для наших мирных переговоров. Никто из нас не собирается встречаться с теми людьми, которые причастны к смертям, боевым действиям», - заявил политик.

В свою очередь, заместитель Главы партии Разумная сила Александр Савченко отметил, что все политические силы, которые заявляют о инициативах направленных на остановку боевых действий сразу же попадают под давление власти и подконтрольных им националистических организаций. Он подчеркнул, что за свою позицию относительно мира на Донбассе партия Разумная сила получила целый ряд информационных атак, которые начали очернять репутацию политической силы. Однако такие действия властей только показывают то, на сколько сильно они не хотят мира и народ Украины это понимает и популярность партии от этого только растёт. «У нас зарегистрированы уже более 500 партийных организаций по всей Украине, мы быстро растём и число наших сторонников постоянно увеличивается. Все хотят мира, и мы сделаем все чтобы его достичь», - сказал он.

Напомним, конфликт на Востоке Украины продолжается с апреля 2014 года и ни один формат переговоров международного сообщества не смог остановить кровопролитие, которое продолжается до сих пор.

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В Украине по данным Минсоцполитики на учете состоят более 1 500 000 переселенцев по состоянию на 2018 год. Большая часть переселенцев именно из Донбасса - Луганской и Донецкой областей.

С начала антитеррористической операции на Донбассе погибло 2 тыс. 382 украинских военнослужащих по данным Генерального штаба ВСУ.

По данным ЮНИСЕФ миллион украинских детей нуждается в неотложной гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе. В организации отмечают, что около 200 000 из них до сих пор проживают в радиусе 15 километров от линии разграничения в зоне АТО.

Донбасс, Александр Соловьев, Розумна сила, народная дипломатия
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