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Оппоблок в законе «О концессии» хочет создать новый вид «беспроигрышного бизнеса»

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Оппоблок в законе «О концессии» хочет создать новый вид «беспроигрышного бизнеса»

Попытки депутатов Оппоблока закрепить в новом законопроекте «О концессии» норму о компенсации государством рисков концессионера полностью нивелирует саму суть концессии и создает брешь в бюджетной системе для вымывания госсредств. Частного концессионера такая «страховка» будет стимулировать не развивать бизнес, а создавать схемы для получения компенсаций, — считает народный депутат Украины Андрей Вадатурский. По его словам, из нового законопроекта делают «беспроигрышный бизнес» для определенного круга концессионеров.

«В дополнение к тому, что законопроектом № 8125 „О концессии“ предусматривается „конфиденциальность“ договора концессии и запрет разглашения его подробностей, мы можем получить недобросовестные сделки с заранее скрытыми сумами в пользу концессионера. Это создаст новый „беспроигрышный бизнес“. Например, я пишу в начале года, что ожидаемая прибыль — 100 млн. грн. Но по причине плохого менеджмента, получаю убытки и теперь по Закону налогоплательщики должны скинуться мне на хорошую жизнь. Так не делается. Бизнес — это всегда риски. Не уверен в доходности — занимайся чем-то другим. Хочешь гарантий — ищи страховщиков», — сказал депутат.

Он также раскритиковал попытки коллег протянуть в новый законопроект норму, по которой гособъекты можно будет отдать в частные руки без конкурса. Основанием будет лишь то, что претендент уже пользуется госимуществом, например, посредством аренды.

«Государство также является предпринимателем. Оно не должно предоставлять кому-то важные объекты, потому что „он хороший парень“. Если действующий арендатор действительно заинтересован в объекте, то он даст наивысшую объективную цену среди конкурентов по конкурсу. Кроме того, с этим механизмом никто не застрахует от переговоров со „своими“. С учетом конфиденциальности договора концессии, это позволит полностью скрыть от общественности информацию о том, за какую сумму передали в концессию стратегическое предприятие — за 100 млн. грн. или за 1 грн.», — пояснил депутат.

Ранее СМИ писали о том, что новый законопроект «О концессии» позволит раздать частникам, в том числе стратегические предприятия Украины, в частности, госпорты Украины и на условиях, полностью невыгодных государству. По некоторым портам не понадобится проводить конкурс. К примеру, единственная глубоководная гавань Украины — ГП МТП «Южный» благодаря норме о прямых переговорах «автоматически» будет передана компании «Портинвест», принадлежащей Ринату Ахметову. «Портинвест» длительное время пользуется активами «Южного» и поэтому сможет претендовать на то, чтобы забрать порт на 49 лет без конкурса.

По мнению Андрея Вадатурского, то, что новый законопроект не приняли до сих пор, говорит о том, что ключевые силы в стране еще не договорились о разделе имущества, которое правительство планирует раздавать в концессию.

«В Украине все еще есть большая ценность объектов государственного имущества, а соответственно и заинтересованность разных сил в их фактической приватизации. Поэтому различные партии и отдельные лица хотят заложить в Закон разные рычаги, которые предоставят им преимущество в реализации концессии. Фактически это есть банальные торги», — резюмировал депутат.

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Напомним, что на недавнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики«, депутаты не смогли достичь консенсуса по проекту закона № 8125 «О концессии». В частности, народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Воропаев предложил внести в закон норму о концессии на основании прямых договоров государства с концессионером, минуя конкурсную процедуру. Также Воропаев предложил распространить на все отрасли экономики норму о компенсации государством рисков концессионера. Кроме того, в случае концессии портов Воропаев предлагает включать в договор всю портовую инфраструктуру, а не только отдельные объекты.

Оппозиционный блок, концессия, Андрей Вадатурский
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