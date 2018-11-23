Из-за правок Оппоблока законопроект «О концессии» признан «скрытой» приватизацией

Скандальные нормы нового законопроекта № 8125 «О концессии» затормозят его принятие парламентом. Заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Юрий Соловей считает, что предпосылок для того, чтобы законопроект прошел согласование профильного комитета и был проголосован в ближайшее время — нет.

«Очень сложная будет дискуссия по этому документу. В том виде, в котором он подавался, проект однозначно не будет поддержан Комитетом. Потому что есть много моментов, которые можно считать скрытой приватизацией», — пояснил депутат.

По мнению экспертов, причиной, которая возвела концессионный законопроект в разряд скандальных, стали правки депутата от Оппоблока Юрия Воропаева, который предложил компенсировать частному концессионеру из госбюджета недополученную прибыль. По мнению Елены Слезко, ведущего научного сотрудника Института экономики и прогнозирования НАН Украины, такие нормы в корне противоречат мировой практике и полностью дискредитируют концессию, как инструмент государственно-частного партнерства.

«Это настоящее безобразие. Я вот, как ученый, с классическими знаниями скажу, что в нормальных странах для этого есть фондовые рынки. Существуют инструменты — фьючерсы, форварды, опционы. Это то, что как раз страхует частников от рисков и потерь. Но, как видите, у нас находят очередные схемы изощренные, я не побоюсь этого слова — бандитские схемы с разными компенсациями из госбюджета, чтобы обмануть всех и обогатиться», — подчеркнула Слезко.

По ее словам, попытки внедрить нечто подобное были еще в период президентства Януковича. Сегодня доделать начатое пытаются депутаты Оппоблока. По мнению экспертов, внесение в законопроект нормы о компенсации концессионеру недополученной прибыли — неприкрытый лоббизм, как и предложение депутата Воропаева — раздать госпредприятия в концессию без конкурса. Как считает экономист Андрей Новак, частные компании, которые успели инвестировать в госпредприятие могут претендовать на определенные преимущества. Однако, концессия без конкурса — это теневая приватизация.

«Если какая-то компания инвестировала в инфраструктурные объекты, она должна иметь преимущество. Но конкурс должен быть в любом случае. При этом, концессии, как приватизации, должны подлежать только убыточные объекты. Но у нас очень логика в государственной политике отсутствует», — считает Новак.

Елена Слезко также добавила, что стратегические предприятия, в частности, морские порты Украины вовсе не стоит концессионировать. Особенно, если все это будет регламентировать новый Закон с нормой о безконкурсной передаче в концессию.

«Стратегические предприятия должны контролироваться государством, иначе у государства будут проблемы. Во всем мире такая практика. Нельзя отдавать частнику стратегические объекты и точка. Если, конечно, мы хотим сохранить государство», — считает Слезко.

Тем не менее, сразу же после принятия нового Закона «О концессии», в числе первых в концессию отойдут такие предприятия, как ГП МТП «Южный» — самый крупный и единственный глубоководный порт Украины. Мининфраструктуры Украины проводит активную подготовку к передаче «Южного» в концессию, не смотря на то, что порт является сверхприбыльным объектом и ежегодно приносит в бюджет страны полмиллиарда гривен прибыли. По условиям безконкурсной передачи, как предполагает новый Закон, «Южный» окажется в концессии у компании «Портинвест» Рината Ахметова. Поскольку «Портинвест» уже много лет использует инфраструктуру порта и по новому Закону получит право забрать предприятие без конкурса.

Напомним, Комитет ВРУ по вопросам экономической политики не смог согласовать проект Закона № 8125 «О концессии». Депутаты считают законопроект откровенно лоббистским. При этом, как заявили в МИУ, концессия инфраструктурных объектов, в том числе морских портов Украины, состоится в любом случае — примет парламент новый Закон или нет.