Астронавт NASA рассказала, на каком языке общаются на МКС

На Международной космической станции (МКС) нет языкового барьера, члены экипажа говорят на REnglish — смеси русского и английского — и считают это преимуществом, рассказала в пятницу в ходе видеомоста с воспитанниками нью-йоркской школы находящаяся на орбите астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.
«Забавно, но мы не считаем, что язык представляет преграду здесь наверху (на орбите). Мы все проходим обучение на русском, а российские космонавты проходят обучение на английском, и мы переходим с одного языка на другой и обратно», — рассказала член экипажа МКС.
Ее спросили о том, какие языковые сложности возникают у международного экипажа станции. «Если вы спросите большинство астронавтов, мы не считаем язык барьером, скорее, это делает нашу жизнь здесь (на МКС) веселее», — отметила астронавт. Американка находится на МКС вместе с немецким астронавтом Александром Герстом и россиянином Сергеем Прокопьевым.
«Очень часто я обращаюсь к Сергею на русском, он отвечает на английском, иногда наши предложения перемешены, что-то вроде ринглиш (REnglish), если хотите», — рассказала Ауньон.
«Мы видим в этом преимущество, потому что иногда слова в русском языке лучше, чем в английском, и мы выбираем их. Это очень интересно и дает нам больше возможностей, чтобы говорить с партнерами о важных вещах, например о семье, об оставшихся дома родных», — поделилась с аудиторией астронавт NASA.
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