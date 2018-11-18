Доходы крупных предприятий выросли на 10%

За 9 месяцев 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 3,616 трлн гривен, что на 334 млрд гривен (или на 10,2%) превышает доходы за 9 месяцев прошлого года. Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Как отмечается, доходы крупных плательщиков составляют почти 61% от объемов доходов по Украине в целом.

«Плательщики Офиса обеспечили более 79% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. При этом, начисление налога на прибыль имеет лучшую динамику роста темпов увеличения доходов», — сообщает пресс-служба.

«Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 55 млрд гривен налога на прибыль, что на 7,6 млрд гривен или на 16,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. В частности, за 1 полугодие 2017 года задекларировано 47,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

«Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом», — заявили в пресс-службе.