Войти
Все котельные Смелы подключили к газу
официально
Все котельные Смелы подключили к газу
Китай предложил США урегулировать торговые споры
дружба народов
Китай предложил США урегулировать торговые споры

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

статистика
RSS

Доходы крупных предприятий выросли на 10%

757
Доходы крупных предприятий выросли на 10%

За 9 месяцев 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 3,616 трлн гривен, что на 334 млрд гривен (или на 10,2%) превышает доходы за 9 месяцев прошлого года. Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Как отмечается, доходы крупных плательщиков составляют почти 61% от объемов доходов по Украине в целом.

«Плательщики Офиса обеспечили более 79% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. При этом, начисление налога на прибыль имеет лучшую динамику роста темпов увеличения доходов», — сообщает пресс-служба.

«Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 55 млрд гривен налога на прибыль, что на 7,6 млрд гривен или на 16,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. В частности, за 1 полугодие 2017 года задекларировано 47,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Читайте также: Полиция задержала одного из ограбивших вчера инкассаторов «Приватбанка»

«Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом», — заявили в пресс-службе.

доходы, ГФС, Офис крупных налогоплательщиков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 ноября 2018
Суббота, 17 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016