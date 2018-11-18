Доходы крупных предприятий выросли на 10%

За 9 месяцев 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 3,616 трлн гривен, что на 334 млрд гривен (или на 10,2%) превышает доходы за 9 месяцев прошлого года. Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
Как отмечается, доходы крупных плательщиков составляют почти 61% от объемов доходов по Украине в целом.
«Плательщики Офиса обеспечили более 79% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. При этом, начисление налога на прибыль имеет лучшую динамику роста темпов увеличения доходов», — сообщает пресс-служба.
«Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 55 млрд гривен налога на прибыль, что на 7,6 млрд гривен или на 16,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. В частности, за 1 полугодие 2017 года задекларировано 47,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.
«Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом», — заявили в пресс-службе.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016