Завершено строительство морской части «Турецкого потока»

Первая морская нитка газопровода «Турецкий поток» торжественно открыта на церемонии с участием президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, передает российский РБК.

«Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка «Турецкого потока» будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее «Газпром» рассматривает два варианта маршрута — через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию.

«Турецкий поток» пришел на смену «Южному потоку» мощностью 63 млрд куб. м в год, от которого «Газпрому» пришлось отказаться в декабре 2014 года из-за выхода Болгарии из проекта. Тогда «Газпрому» пришлось списать несколько сотен миллионов евро убытков.

В 2017 году в Турцию было поставлено 29 млрд куб. м газа из России. Сейчас газ в эту страну поставляется частично по «Голубому потоку» (16 млрд куб. м в год), а остальное — по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

В конце июня предправления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что в начале 2020 года газ по второй нитке «Турецкого потока» может пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии. Он добавил, что эти страны приняли решение о развитии национальных газотранспортных сетей, соответствующих действующему энергетическому законодательству Евросоюза.