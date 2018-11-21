В результате событий 2014 года власть осталась той же. Те же люди, те же кланы, те же схемы, - Мураев

Пять лет назад люди в очередной раз вышли на улицу с целью изменить нашу страну. Они выходили за идею, за благополучие, за процветание. Они были готовы заплатить за них своей кровью и драться за счастливое будущее. Но счастливое будущее не наступило. Так Евгений Мураев на своей официальной странице в Facebook прокомментировал годовщину майдана.

«Никто не может запретить напоминать о прямой и непосредственной связи между „революцией достоинства“ и аннексией Крыма, началом вооруженного конфликта на Донбассе, масштабным протестом в других регионах, один из которых закончился массовым убийством людей», — написал политик.

Мураев также подчеркнул, что факты и цифры показывают, что последствия повлекли за собой «обнищание граждан, массовый исход из страны и стремительное ухудшение отношений со всеми соседями — не только с Россией».

Политик отметил, что из Майдана сделали миф из-за необходимости «обоснования своей легитимности „народной“ природы».

«С годами он перетек в лозунги, которыми начинают сыпать профессиональные агитаторы, только дай повод», — написал депутат.

Политик считает, что необходимо избавляться от мифов, ведь именно это и станет первым шагом к положительным изменениям.

«Тем более (и это самое смешное), что именно этот миф и мешает воплотить в жизнь „идеалы Майдана“, в которых, по большому счету, все было правильно: за лучшую жизнь, за честную власть, за достоинство и свободу каждого гражданина», — резюмировал Мураев.