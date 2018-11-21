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Испания и Великобритания смогли договориться по Гибралтару

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Испания и Великобритания смогли договориться по Гибралтару

Испания и Великобритания смогли достичь двустороннего предварительного соглашения относительно Гибралтара. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, речь идет о договоренностях, которые будут регулировать отношения между пиренейским королевством и заморской территорией, когда она вместе с Соединенным Королевством покинет Евросоюз. Это четыре меморандума о взаимопонимании и налоговый договор. Меморандумы касаются четырех наиболее чувствительных тем между Испанией и Гибралтаром.

В числе этих документов — регулирование цен на табак, который часто контрабандой вводится в Испанию из-за низких цен на него в Гибралтаре. Власти Гибралтара согласились повысить на него цены. Второй документ касается приграничных работников (ежедневно границу с Гибралтаром пересекают более 10 тысяч испанцев, которые там работают), третий — вопросов окружающей среды, четвертый — полицейского и пограничного сотрудничества.

Кроме того, власти Испании беспокоит тема низких налогов в Гибралтаре, что приводит к тому, что многие испанские компании предпочитают регистрироваться там, уходя от налогов в Испании. Власти Гибралтара обязались урегулировать этот вопрос.

Напомним, что во вторник премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может проголосовать против соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара.

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Ранее Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о выходе Великобритании из ЕС, который произойдет в полночь с 29 на 30 марта 2019 года. Однако упорядоченный Brexit все еще не гарантирован — документ должен получить одобрение Европарламента, а также парламентов всех государств Евросоюза, включая Великобританию.

Гибралтар, Brexit
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Среда, 21 ноября 2018
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