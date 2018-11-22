Минимальную пенсию в Украине повысят на 62 гривны

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет до 1497 гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.
«Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», — отметил он.
По его словам, очередное повышение пенсий также должен состояться с 1 января.
Повышение должно задеть полмиллиона пенсионеров и военных пенсионеров.
Следующее повышение запланировано на март 2019 года. В марте, по словам Розенко, пенсии должны вырасти на 12-17%.
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