Украинская церковь может получить томос уже на следующей неделе

Автокефальная Церковь в Украине появится через несколько недель, а томос можно ожидать уже через несколько дней. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Решение о предоставлении томоса Украинской Церкви формально будет решением Синода Вселенского патриархата. Ближайшее его заседания запланировано уже на следующую неделю — 27-29 ноября», — говорится в статье издания.

На том заседании, согласно официальному заявлению Варфоломея, будет назначена на декабрь дата проведения объединительного Собора в Украине.

«Поскольку до декабря других заседаний Синода Константинопольского патриархата не запланировано, а томос должны предоставить до декабрьского Собора в Киеве, то наиболее вероятно, что томос Украинской Церкви предоставят уже на следующей неделе», — говорится в статье.

Точная дата Собора пока неизвестна.