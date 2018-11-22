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«Росток-Холдинг» вывозит арестованное зерно на Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов, - адвокат

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Из Глуховского элеватора «Росток-Холдинга» в адрес Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов незаконно вывозится зерно, арестованное в ходе следственных действий. Об этом Украинским Новостям сообщил адвокат Михаил Величкович, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Как рассказал адвокат, «охрану арестованного имущества осуществляет Государственная служба охраны, входящая в структуру МВД. Вывоз фур, груженных арестованным зерном, стал возможен в связи с блокированием неизвестными лицами патрулей Государственной службы охраны».

Величкович также добавил, что «руководство» «Росток-Холдинга», организовывая вывоз и хищение арестованного зерна, сознательно ставит под удар всех, кто участвует в этих незаконных действиях, начиная от работников элеватора, водителей зерновозов, заканчивая покупателями такого зерна. Фактически, руководство Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов непосредственно участвует в хищении арестованного зерна вместе с «Росток-Холдингом».

Адвокат акцентировал внимание на том, что «законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за растрату, отчуждение, утаивание имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест или которое описано, или нарушение ограничения права пользоваться таким имуществом, осуществленное лицом, которому это имущество вверено». Такие действия наказывается ограничением воли на срок до двух лет, с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.

Как ранее писали СМИ, 16 ноября правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий владельцев «Росток-Холдинга» были проведены санкционированные судом осмотры на элеваторах, входящих в состав агрокомпании.По результатам следственных действий, принадлежащее предприятиям «Росток-Холдинга» зерно, хранящееся на зерновых складах агрохолдинга в Глухове и Новгород-Северском было описано, изъято и передано на ответственное хранение руководителям элеваторов. Хранящееся на указанных элеваторах зерно не может быть ни реализовано, ни вывезено.

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Как ранее сообщали СМИ, Апелляционный суд Харьковской области подтвердил обоснованность и законность ареста, наложенного следственным судьёй Харьковского районного суда Харьковской области на зерно, недвижимость и корпоративные права предприятий «Росток-Холдинга», с учётом собранных следствием доказательств о совершенном преступлении. Фигурантами уголовного дела являются совладельцы «Росток-холдинга» Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.

Росток-Холдинг, Михаил Величкович
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