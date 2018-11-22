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В Киеве оригинальным способом «поддержали» выделение госдотаций миллиардеру Юрию Косюку

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Сегодня у стен Верховной Рады прохожие и депутаты получили текст «ультиматума», где народных депутатов призывают проголосовать за выделение дотаций предприятиям миллиардера Юрия Косюка и «забыть про войну в стране, про образование и про лекарства для онкобольных».

«Мы благодарны премьер-министру за его труд и постоянные дотации для нас. Ему приходится тяжело работать день и ночь, чтобы львиная доля поступала именно нашему хозяину Юрию. Мы требуем и в дальнейшем выделять государственные субсидии на прибыльный бизнес нашего хозяина», — говорится в тексте ультиматума.

Напомним, в проекте Госбюджета на 2019 год предусмотрены дотации на поддержку агросектора в районе 6 млрд грн. Львиную долю этих дотаций получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги – в частности миллиардеры Юрий Косюк и Олег Бахматюк. Об этом ранее заявил народный депутат Мустафа Найем. По его словам, в 2017 и 2018 почти половину средств, выделенных на государственную поддержку аграриев, было направлено на развитие компаний ПАО «Мироновский хлебопродукт» и Укрлендфарминг, которые не нуждались и не требуют государственной поддержки.

Кроме того, предприятие Косюка ООО «Винницкая птицефабрика» 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 млн. грн. Средства предоставлены по программе частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

Перед этом, 31 октября, на заседании правительство утвердило перераспределение расходов по программам поддержки агропроизводителей.

В результате на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) была увеличена программа компенсации стоимости животноводческих комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельхозпродукции без привлечения банковских кредитов.

Напомним, в 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка- 517 млн гривен.

При этом владелец «Нашей рябы» считает совершенно справедливым, что его компании получили 1,4 млрд грн государственных дотаций. Основной аргумент Косюка — компания уплатила больше налогов — 4,2 млрд грн, и она единственная в списке крупнейших налогоплательщиков страны, поэтому, якобы, заслуживает самые большие дотации.

Однако на самом деле агрохолднинг Косюка получил из бюджета больше, чем заплатил налогов.

«Агрохолдинг действительно перечислил в госбюджет в 2017 году 4,2 млрд грн. Подчеркиваю: именно перечислил, но не оплатил. Перечислил агрохолдинг 4,2 млрд грн, а сколько же он получил из бюджета? Еще больше — около 4,7 млрд грн. Эта сумма состоит из 1,4 млрд грн дотаций и 3,3 млрд грн возмещения НДС при экспорте. Как компания может получить из государственного бюджета больше средств, чем перечислила к нему? Запросто. Структура экспорта «МХП» построена так, чтобы получать из бюджета возврат НДС дважды: один раз в виде дотации, а потом тот же самый НДС — при экспорте», — отмечает редактор «Экономической правды» Дмитрий Денков.

МХП реализует около 60% мяса птицы на локальном рынке в Украине и около 40% продукции экспортирует в более чем 60 стран мира.

На европейский рынок «МХП» поставляет охлажденные полутуши, которые перерабатываются, в том числе, на двух предприятиях холдинга — в Нидерландах и Словакии.

Ранее издание «Новое время» оценило состояние Юрия Косюка в 908 млн долларов, с этим показателем он занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

МХП, Юрий Косюк, дотации
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