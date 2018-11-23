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РАЗУМНАЯ СИЛА: невозможно развивать экономику страны без реализации мирного плана (ВИДЕО)

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РАЗУМНАЯ СИЛА: невозможно развивать экономику страны без реализации мирного плана (ВИДЕО)

Падение экономики в Украине продлится до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое заявление сделал лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев в видеоблоге, размещенном на YouTube-канале партии.

«Почему падает экономика? Потому что нет безопасности, которая будет при условии, когда в нашей стране наступит мир, когда начнут сюда (в Украину, – ред.) вкладываться инвесторами деньги и пойдет развитие страны. Самостоятельно бюджет Украины сегодня не вытягивает», – отметил политик.

Он добавил, что безопасность – это одна из базовых потребностей, которую должно обеспечивать каждое государство для своих граждан: «Мы встречаем людей, которые уехали на заработки в Европу. Они не против вернуться, но при условии, что здесь будет достойная заработная плата, которая даст возможность содержать семью. Плюс безопасность, потому что в какой бы стране не жил человек, он должен чувствовать себя безопасно».

Лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» также прокомментировал экономическую ситуацию, которая сегодня сложилась в Украине. «Осталась у нас из прибыльного только газовая труба, которая приносит доход порядка 3 млрд в год… Это я говорю, потому что за 2,5 года с партией «РАЗУМНАЯ СИЛА» мы проехали всю Украину, включая маленькие села, пгт и города – практически всех заводов, которые были при СССР самыми мощными в мире, сегодня не существует, все развалено», – заявил политик.

Как выход из сложившейся ситуации А. Соловьев предложил следующее: «Нужно брать ответственность, нужно быть готовым принимать решения – только таким способом мы сможем вывести нашу страну из кризиса, в котором мы оказались».

Отметим, в сентябре текущего года лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев заявлял, что сегодня в Украине продолжается игра в «покращення» на фоне деградации: пенсии задерживают, а задолженность по зарплатам растет. 

Также ранее в Инфляционном отчете Национального банка сообщалось, что основным риском для роста украинской экономики является дальнейшее ухудшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения на фоне грядущих выборов, а также ухудшение внешних условий.

Александр Соловьев, Разумная сила
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