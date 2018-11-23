Стал известен хозяин Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году

Город Осака в Японии избран местом проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Это решение принято в пятницу по итогам голосования, состоявшегося на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже, передает ТАСС с места события.
Осака набрал 59,35% голосов жюри, российский Екатеринбург - 39,35%. Вместе с ними за право стать столицей ЭКСПО состязалась столица Азербайджана Баку.
ЭКСПО является крупнейшей международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Проведение Всемирной выставки в 2025 году запланировано на период со 2 мая по 2 ноября.
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