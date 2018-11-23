Суд отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка

Киевский апелляционный суд отменил арест акций и другого имущества «дочки» Сбербанка в Украине. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на решение суда.
Напомним, 12 сентября апелляционный суд наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и работающего в группе ВЭБа Проминвестбанка, в капитале которых участвует российское государство. Дочерние подразделения российских банков в Украине обжаловали арест своих акций.
Такое решение было принято в рамках обеспечения иска арбитражного суда Гааги по взысканию с России компенсации за активы в Крыму. Весной текущего года Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла решение по жалобе ООО «Эверест Истейт» и 17 других структур в Украине, а также бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которые обвинили Россию в экспроприации их активов на территории Крыма. По данным СМИ, арбитраж присудил им компенсацию на общую сумму $159 млн.
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