Киевскую землю хотят отдать российской компании

Украина пятый год противостоит российской агрессии. За этот период война унесла более 13 000 жизней мужественных защитников родной земли. Украина по-прежнему борется за возвращение аннексированного Крыма, за освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. «Ни метра украинской земли не отдадим врагу», - периодически звучит призыв с трибун Верховной и областных Рад Украины, и чаще всего так оно и есть.

Вместе с тем, реалии дают иную картину, где действия расходятся со словами в противоположных направлениях. Как ни странно, сегодня российские банки достаточно комфортно чувствуют себя в Украине. Как классические захватчики, они завоевывают страну изнутри без особых препятствий, даже пользуясь поддержкой и всесторонним содействием со стороны представителей государственных институций.

По данным Государственного реестра судебных решений, в декабре 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области принял решение о взыскании с ОАО «Кондитерская фабрика АВК» (г. Днепр) кондитерской фабрики, в том числе помещения и оборудования, в пользу «Проминвестбанка» (г. Киев ), который на 100% является дочерним предприятием государственного банка России «Внешэкономбанк». В 2011 году «АВК» открыл кредитную линию на сумму в 1,356,5 млрд гривен под ипотеку фабрики в Днепре. До 2014 года две трети производства «АВК» находилось на оккупированных ныне территориях и практически полностью было ориентировано на российский рынок, который, разумеется, был утрачен после начала боевых действий. Собственники украинской компании вели переговоры о реструктуризации долга, и с другими российскими кредиторами удалось достичь договоренности, но не в случае с государственным банком Российской Федерации.

Страна агрессор является захватчиком и не прекращает наступление по всем фронтам. 8 января этого года истек срок подачи апелляции. Суд разрешил публичную продажу активов «АВК» для погашения долга, однако кому и на каких условиях продаст ее российская компания? Ответ очевиден.

Не менее драматичная ситуация разворачивается и в Киеве.

В июне прошлого года около сотни молодчиков ворвались в столичный торговый центр «Магеллан», повредили имущество, захватили торгово-развлекательный комплекс площадью 28 539,5 кв.м. в пользу «Сбербанка» (прежнее название «Сбербанк Россия»), основателем которого является Центральный банк России. Мало того, от неправомерных действий наемников пострадала и компания «Шейк», владеющая на правах субаренды семью объектами на данной территории, и не имеющая никаких обязательств перед «Сбербанком». Тогда грубый захват собственности украинских компаний состоялся в рамках выполнения ипотечного договора, и все дело якобы перешло в правовую плоскость.

Однако это была лишь вершина айсберга, вскоре начался основной процесс - попытка российского банка забрать в аренду не только землю, на которой расположен объект, но и весь земельный участок, право аренды на который в течение 49 лет принадлежит украинской компании ОАО «Банкомсвязь».

Однако если попытку российского захватчика получить «все и сразу» еще можно понять, то оперативность Департамента земельных ресурсов Киевского городского совета о предоставлении в аренду земель, принадлежащих киевской общине, российскому «Сбербанку» объяснить трудно.

22 ноября 2018 года Департаментом земельных ресурсов Киевского городского Совета зарегистрирован проект решения (ПР - 18650) по делу А-26150 «О передаче Акционерному Обществу «Сбербанк» (прежнее название «Сбербанк Россия ») земельного участка для эксплуатации общественного центра на пр. Академика Глушкова, 13/2 в Голосеевском районе города Киева». И в этом судьбоносном документе предлагается принять такое решение: «Передать АО «Сбербанк»... в аренду на 5 лет земельный участок площадью 3,4157 га ... из земель коммунальной собственности территориальной общины города Киева ...»

И неважно чиновникам этого Департамента, что страна борется с внешним врагом, именно с российской агрессией. Неважно, что ценой невероятных потерь и страданий Украина отстаивает свою идентичность и независимость. Очевидно собственная выгода для этих людей выше всяких морально-этических принципов. Особый цинизм заключается в том, что передать землю российской компании предлагается по упрощенной процедуре! А обращение компании «Шейк», которое было зарегистрировано на месяц раньше, чем обращение «Сбербанка», осталось без рассмотрения.

Удивляет и тот факт, что данным проектом решения, то есть желанием передать земельный участок российской компании «Сбербанк», Департамент земельных ресурсов грубо нарушает решение Киевского городского совета (№ 9/2231), от 16 марта 2017 «О хозяйственных субъектах Российской Федерации и находящихся под прямым или косвенным контролем физических или юридических лицах Российской Федерации, прямо или косвенно осуществляющих хозяйственную деятельность в городе Киеве». В данном документе четко указано: «До восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины над всей ее территорией рекомендовать всем предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, физическим лицам - предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города Киева, полностью прекратить любую хозяйственную деятельность и хозяйственные взаимоотношения с юридическими лицами Российской Федерации ... », а также «рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, физическим лицам - предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города Киева, в месячный срок после принятия решения закрыть все счета, прекратить сделки и контракты с банковскими учреждениями, финансовыми, страховыми и лизинговыми компаниями, прямо или косвенно связанными с предприятиями и лицами РФ».

Чиновники Департамента земельных ресурсов КГГА пренебрегли существующим судебным решением на осуществление любых регистрационных действий с недвижимостью торгово-развлекательного комплекса на земельном участке, о котором идет речь; проигнорировали также и то, что согласно Указу Президента Украины, «Сбербанк» находится под санкциями.

Регистрация проекта решения о передаче в аренду земли российскому банку, вопреки законодательству, здравому смыслу, морали - это красноречивый случай произвола, коллаборации с врагом страны.

Возникает вопрос: хватит ли киевской власти во главе с Виталием Кличко политической воли, силы и ума защитить украинские компании, не отдать земли, принадлежащие киевлянам, в аренду российской компании? Такая надежда есть, и она не беспочвенна.

16 января 2019 года, на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, было рекомендовано Комиссии градостроительства, архитектуры и землепользования снять с рассмотрения проект решения о передаче земельного участка под ТРЦ «Магелан» «Сбербанку» и обратиться в Департамент земельных ресурсов КГГА с требованием отозвать проект решения, о котором идет речь.

Каким будет окончательное решение еще не известно, ведь последнее слово - за депутатским корпусом Киевского городского совета и мэром города. Действительно ли стоят они на защите интересов киевлян, интересов всей Украины, каждый метр земли которой на фронте защищают сегодня от российского агрессора.