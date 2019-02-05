«Сбербанк» по итогам года получил 7,6 миллиарда гривен убытка

Сбербанк по итогам 2018 года получил убыток 7,6 млрд гривен, что на 0,6 млрд гривен больше, чем отрицательный финансовый результат банка за январь-сентябрь 2018 года. Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе банка, пишет FinClub.
Как отмечается, убыток Сбербанка вызван значительными отчислениями в резервы — 8,8 млрд гривен. Общие административные расходы составили 1,4 млрд гривен, в частности, расходы на персонал — 738 млн гривен.
Процентные расходы по депозитам составили 1,05 млрд гривен, а процентные доходы по кредитам — 3,5 млрд гривен. Капитал банка сократился до 4,7 млрд гривен.
Этот результат позволяет Сбербанку удержать статус самого убыточного банка украинской банковской системы в минувшем году. Еще в 2017 году у банка была прибыль (132 млн гривен).
В НБУ заявили, что почти 80% убытка 15 банков пришлись на Сбербанк и ВТБ Банк, который сейчас ликвидируется. И именно Сбербанк в НБУ хотят проверить первым в текущем году, пишет издание.
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