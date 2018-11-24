Проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Реализацию проекта строительства фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием «Стена» («Европейский вал»), который его авторы планировали завершить за пять-шесть месяцев, продлили до 2021 года. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МВД.

«В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», — сказано в сообщении.

В МВД отчитались, что на данный момент завершено около 47% работ инженерно-технического обустройства. «Таких опорных пунктов оборудованных вдоль границы — 40... Общий участок границы с Россией составляет 2,3 тыс. км, оборудовано почти 47%», — уточнил глава ведомства Арсен Аваков.

По словам председателя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, обустройство границы с РФ на сегодняшний день — одна из главных задач. «Мы создали отделения пограничной службы. Эти отделения насчитывают около 30 человек и практически перекрывают границу — два пограничника на 1 км», — пояснил он.

Ориентировочная общая стоимость обустройства 1 км границы составляет около 2,5 млн гривен за км. Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации — около 10 млн гривен; оборудование передвижных боевых модулей — около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек — ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

Напомним, что в ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка выступило с предложением усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. Проект получил название «Стена» или «Европейский вал». Границу между странами на протяжении почти 2 тыс. км должны были укрепить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация. До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен. Летом 2016 года, по данным погранслужбы, объем выполненных работ составлял 15%, в связи с чем было решено продлить сроки реализации проекта с 2018 года до 2020 года.

Однако с марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту растраты бюджетных средств, выделенных на «Стену». По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн гривен.