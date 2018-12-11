Войти
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
резонанс
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
позиция
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

С момента введения военного положения в Украину не пустили тысячу россиян

220
С момента введения военного положения в Украину не пустили тысячу россиян

Пограничники с начала действия военного положения в ряде областей страны отказали во въезде 1020 гражданам России. Об этом во вторник сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

«По состоянию на 08:00 более 1020 граждан Российской Федерации не пропустили в Украину с начала военного положения», — проинформировал он.

По словам спикера Госпогранслужбы, несмотря на то, что объявленные для граждан РФ ограничения на въезд в страну касаются главным образом мужчин от 16 до 60 лет, на границе активно проверяются также и женщины. «В эпицентре нашего внимания мужчины, но мы понимаем, что в мероприятиях по дестабилизации ситуации на Украине могут принимать участие и женщины, поэтому дополнительные беседы и дополнительные уточнения цели поездки проводятся абсолютно со всеми гражданами РФ, которые следуют сейчас в Украину», — сообщил он.

При этом Слободян отметил, что введенные ограничения не означают, что Украина не впускает абсолютно всех граждан РФ.

«Те граждане России, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных, спортивных мероприятиях, конечно, пользуются приоритетом и без лишних усилий могут пересечь границу на въезд в Украину, — сказал он. — Что касается тех, кто не может подтвердить цель своей поездки и относительно которых возникают сомнения в плане предоставления ими достоверной информации, конечно, таким пограничники отказывают в пересечении границы, и такой категории больше всего».

Слободян уточнил, что подтверждением цели поездки может быть бронь отеля для проживания в Украине, наличие обратных билетов, приглашение от принимающей стороны.

Читайте также: Стало известно, кто получил титул «Человек года» журнала Time

Глава Госпогранслужбы утверждает, что Россия также увеличила количество отказов во въезде в страну для украинцев. По его словам, с начала введения военного положения российские пограничники на пропустили в страну 280 граждан Украины «без объяснения причин».

Госпогранслужба, военное положение, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 декабря 2018
Понедельник, 10 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016