С момента введения военного положения в Украину не пустили тысячу россиян

Пограничники с начала действия военного положения в ряде областей страны отказали во въезде 1020 гражданам России. Об этом во вторник сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

«По состоянию на 08:00 более 1020 граждан Российской Федерации не пропустили в Украину с начала военного положения», — проинформировал он.

По словам спикера Госпогранслужбы, несмотря на то, что объявленные для граждан РФ ограничения на въезд в страну касаются главным образом мужчин от 16 до 60 лет, на границе активно проверяются также и женщины. «В эпицентре нашего внимания мужчины, но мы понимаем, что в мероприятиях по дестабилизации ситуации на Украине могут принимать участие и женщины, поэтому дополнительные беседы и дополнительные уточнения цели поездки проводятся абсолютно со всеми гражданами РФ, которые следуют сейчас в Украину», — сообщил он.

При этом Слободян отметил, что введенные ограничения не означают, что Украина не впускает абсолютно всех граждан РФ.

«Те граждане России, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных, спортивных мероприятиях, конечно, пользуются приоритетом и без лишних усилий могут пересечь границу на въезд в Украину, — сказал он. — Что касается тех, кто не может подтвердить цель своей поездки и относительно которых возникают сомнения в плане предоставления ими достоверной информации, конечно, таким пограничники отказывают в пересечении границы, и такой категории больше всего».

Слободян уточнил, что подтверждением цели поездки может быть бронь отеля для проживания в Украине, наличие обратных билетов, приглашение от принимающей стороны.

Глава Госпогранслужбы утверждает, что Россия также увеличила количество отказов во въезде в страну для украинцев. По его словам, с начала введения военного положения российские пограничники на пропустили в страну 280 граждан Украины «без объяснения причин».