Курт Волкер прокомментировал события в Керченском проливе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на агрессивные действия России в Керченском проливе по отношении к украинским судам.

"Россия таранит украинское судно, мирно следующее в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации???" - написал он на своей странице в Твиттер в понедельник.