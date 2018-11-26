МВФ не прекратит сотрудничество с Украиной в случае введения военного положения

Юридических препятствий для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной в случае введения военного положения нет. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе киевского офиса фонда на запрос агентства «Украинские новости».

«У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения, — сказано в сообщении. — В МВФ отметили, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности».

Как пояснили в фонде, главным условием предоставления траншей является наличие плана реформ у страны и его реализация властями.