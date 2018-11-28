«Урядовый курьер» опубликовал правильный указ о введении военного положения

В правительственной газете «Урядовый курьер» 28 ноября опубликован указ президента Украины Петра Порошенко № 392/2018, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток — до 14.00 26 декабря.

В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

«Пункт 3 решения СНБО от 26 ноября 2018 года «Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», введенного в действие указом президента Украины от 26 ноября 2018 года № 390, изложить в такой редакции: «3. Предложить президенту Украины ввести с 14.00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток — до 14.00 26 декабря 2018 года».

Вместе с тем, принятый Верховной Радой 26 ноября закон и указ о введении военного положения пока не обнародованы в прессе. Пока только известно, что его подписал спикер Андрей Парубий.