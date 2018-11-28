Экзитпол: на выборах в Грузии побеждает провластный кандидат

Фото: ТАСС

Саломе Зурабишвили набирает 58% голосов во втором туре выборов президента Грузии, у Григола Вашадзе 42%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу телекомпании Imedi.

«По данным на 18:00 на вопросы Gallup International ответили 10 тыс. 204 респондента. Результаты распределились так: Саломе Зурабишвили — 58%, Григол Вашадзе — 42%», — сказали в прямом эфире телеканала, обнародовавшего данные экзитпола.

Депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили баллотировалась на президентских выборах как независимый кандидат. При этом правящая партия «Грузинская мечта» поддержала ее. За Зурабишвили призывали голосовать лидер и основатель партии Бидзина Иванишвили и другие высокопоставленные чиновники. В первом туре Зурабишвили набрала 38,64% голосов.

В среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. Согласно вступившим в силу изменениям в конституцию, это последние прямые выборы президента страны — с 2024 года выбирать президента будет коллегия из 300 делегатов.