Украина массово заворачивает россиян, прибывших авиарейсами из Минска

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси с утра понедельника зафиксировал возврат авиарейсами из Киева 47 российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

«С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные — сегодня», — сказал Бычковский.

«В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях», — добавил собеседник агентства.

По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Беларуси.

Представитель ГПК Беларуси напомнил, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) «фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется».