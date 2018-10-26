Украинские порты потеряли миллиард из-за действий РФ в Азовском море

Украинские порты понесли убытки на более чем 1 миллиард гривен из-за действий России в Азовском море. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает «Радио Свобода».

«Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки», — подчеркнул Омелян.

«Среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы», — добавил министр.

Напомним, Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд», команду и капитана обвинили в нарушении порядка пересечения границы Украины. Впоследствии, российские пограничники стали задерживать украинские суда якобы по подозрению в браконьерстве и тщательнее их досматривать.