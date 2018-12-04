Власти сдаются: премьер Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо

По сведениям агентства AFP о решении правительства Эдуар Филипп объявит на встрече с депутатами партии «Республика на марше»

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо, что стало причиной массовых демонстраций и беспорядков в стране.

Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на источники в правительстве.

По его сведениям, о решении правительства он объявит на встрече с депутатами партии «Республика на марше».

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки.