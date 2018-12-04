Marlboro собирается инвестировать в производителя марихуаны

Производитель сигарет Marlboro Altria Group обсуждает инвестиции в канадскую группу компаний Cronos, производящую марихуану для медицинских целей. Об этом сообщает издание Market Watch со ссылкой на пресс-службу Cronos.
В пресс-службе отметили, что «не может быть никаких гарантий, что такие обсуждения приведут к инвестиционной или другой сделке».
Накануне агентство Reuters также сообщало, что холдинговая компания Altria Group ведет переговоры о приобретении Cronos, поскольку она стремится разнообразить бизнес.
В конце ноября газета The Wall Street Jourlal со ссылкой на источники сообщала, что Altria Group ведет переговоры со стартапом Juul Labs, производящем электронные сигареты, о приобретении крупной доли акций. В конце октября один из основателей компании Джеймс Монзис рассказал, что за три года существования стартап занял 76% рынка вейпов, а также 5% всего табачного рынка.
В июне парламент Кадады принял законопроект о легализации использования марихуаны в рекреационных целях. Он контролирует и регулирует правила выращивания, использования и распространения наркотика. Согласно документу, марихуану разрешается покупать людям старше 18 лет, однако объем должен быть меньше 30 гр. Канадцы могут выращивать до четырех кустиков растения у себя дома.
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