Войти
Россия частично разблокировала порты в Азовском море
дружба народов
Россия частично разблокировала порты в Азовском море
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой войны РФ против Европы
позиция
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой войны РФ против Европы

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

планы
RSS

Marlboro собирается инвестировать в производителя марихуаны

661
Marlboro собирается инвестировать в производителя марихуаны

Производитель сигарет Marlboro Altria Group обсуждает инвестиции в канадскую группу компаний Cronos, производящую марихуану для медицинских целей. Об этом сообщает издание Market Watch со ссылкой на пресс-службу Cronos.

В пресс-службе отметили, что «не может быть никаких гарантий, что такие обсуждения приведут к инвестиционной или другой сделке».

Накануне агентство Reuters также сообщало, что холдинговая компания Altria Group ведет переговоры о приобретении Cronos, поскольку она стремится разнообразить бизнес.

В конце ноября газета The Wall Street Jourlal со ссылкой на источники сообщала, что Altria Group ведет переговоры со стартапом Juul Labs, производящем электронные сигареты, о приобретении крупной доли акций. В конце октября один из основателей компании Джеймс Монзис рассказал, что за три года существования стартап занял 76% рынка вейпов, а также 5% всего табачного рынка.

Читайте также: Власти сдаются: премьер Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо

В июне парламент Кадады принял законопроект о легализации использования марихуаны в рекреационных целях. Он контролирует и регулирует правила выращивания, использования и распространения наркотика. Согласно документу, марихуану разрешается покупать людям старше 18 лет, однако объем должен быть меньше 30 гр. Канадцы могут выращивать до четырех кустиков растения у себя дома.

марихуана, Marlboro
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 декабря 2018
Понедельник, 3 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016