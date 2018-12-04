Меньше трети украинцев готовы участвовать в управлении своим населенным пунктом

Половина украинцев не готовы принимать участие в управлении своим населенным пунктом, треть — готовы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Респондентам был задан вопрос, готовы ли они принимать участие в управлении своим населенным пунктом (городом/поселком/селом). 50% ответили, что не готовы, 29,8% — готовы, а 20,2% было тяжело ответить на вопрос.
Среди тех, кто ответил положительно, 46,6% заявили, что готовы принимать участие в управлении своим населенным пунктом в форме выборов в органы местного самоуправления в качестве избирателя, 26,6% — в форме участия в общественных работах по благоустройству, 17,2% — в общественных слушаниях. 12,4% респондентов заявили о готовности к участию в волонтерском движении, 11,5% — в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата, 10,5% — не против участвовать в общественных организациях, 10,3% — в органах самоорганизации населения, а 6% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
На вопрос довольны ли респонденты готовностью местных властей идти навстречу общественным инициативам, 50,7% ответили, что не довольны, 20,4% — довольны, а 28,8% было тяжело ответить на вопрос.
Кроме того, на вопрос, довольны ли респонденты готовностью граждан принимать участие в самоуправлении, 44,3% ответили, что не довольны, 22,5% — довольны, а 33,2% было тяжело ответить на вопрос.
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