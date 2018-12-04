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Соратник Гусовского считает, что киевляне не должны видеть, чем занимаются депутаты Киевсовета

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Соратник Гусовского считает, что киевляне не должны видеть, чем занимаются депутаты Киевсовета

Бывший член фракции «Самопомощь» в Киевсовете, а ныне депутат группы «Киевская команда» Андрей Таранов считает, что муниципальный телеканал «Киев» не должен транслировать заседания Киевсовета в прямом эфире. Об этом он заявил на заседании комиссии Киевсовета. По словам народного избранника, такой нормы нет в регламенте горсовета.

«В новом регламенте Киевского городского совета уже третий год написано, что трансляции пленарных заседаний ведутся на телевидении, радио или в сети интернет. Это означает, что обязанности транслировать пленарные заседания в прямом эфире в регламенте нет», - убежден депутат.

Он также особо подчеркнул, что нет и никакого другого документа, который обязывал бы депутатов вести свою деятельность под прицелом телекамер.

Отметим, что это не первая попытка Таранова «отключить» трансляцию сессий Киевсовета. Еще в 2016 году он предлагал прекратить показывать на муниципальном канале всё заседание, ограничившись коротким обзором «самых важных решений». Тогда же народный избранник уверял, что те киевляне, которые интересуются конкретными вопросами повестки дня, «имеют источники, через которые они могут получить доступ».

Вместо показа сессии Киевсовета депутат Таранов предлагал каждый день запускать на мунициальном канале трансляцию программы Савика Шустера.

Напомним, что группа «Киевская команда» была образована после распада фракции «Самопомощь».

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В сентябре 2018 года исполнительный комитет «Объединение «Самопомощь» исключил 4 депутатов Киевского городского совета, в том числе лидера фракции Сергея Гусовского, из членов партии. В качестве причины такого шага называлось нанесение серьезного ущерба репутации политической силы. В частности, речь шла о голосовании за противоправные решения Киевского городского совета о выделении членам фракции земельных участков в городе Киеве площадью более 1,4 га.

Андрей Таранов тогда поддержал Гусовского и стал членом созданной им новой депутатской группы.

Киевсовет, Сергей Гусовский, Андрей Таранов
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