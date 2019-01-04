Депутат из скандальной группы Гусовского «забыл» задекларировать две квартиры

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало в декларации депутата Киевского горсовета Сергея Харчука недостоверные сведения на сумму свыше 2,6 млн грн. Об этом информирует пресс-служба НАЗК.

«Национальное агентство выявило признаки уголовного преступления по результатам проверки декларации за 2016 год, предоставленной Сергеем Харчуком, депутатом Киевского городского совета», — говорится в сообщении.

Как информируют в НАПК установлено, что депутат не указал в декларации сведения о двух свои квартирах, одна из которых, площадью 48 м2, расположена в г. Полтава, а другая, площадью 87 м2, — в г. Карловы Вары, Чехия.

«Также декларант не отметил и неверно указал свои доходы, сведения о которых содержатся в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммы доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размер удержанного налога с доходов физических лиц). Общая сумма недостоверных сведений составляет 2 634 780,33 грн», — говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Харчук входит в депутатскую группу Сергея Гусовского «Киевская команда». Она была образована после исключения ряда депутатов фракции «Самомопомощь» из партии за содействие коррупции. В частности, речь шла о поддержке решений Киевского городского совета о выделении родственникам одного из депутатов фракции земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены.