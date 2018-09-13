Исключенные за коррупцию члены фракции «Самопомощь» создали в Киевсовете новую группу

Бывшие члены фракции «Объединение «Самопомощь» в Киевском городском совете создали депутатскую группу «Киевская команда», в состав которой вошли 17 депутатов, сообщает пресс-служба новосозданной группы.
«Внефракционные депутаты Киевского городского совета VIII созыва... добровольно объединились в депутатскую группу „Киевская команда“ для совместной работы в Киевском городском совете VIII созыва», — сказано в заявлении.
По информации пресс-службы, главой депутатской группы избран Сергей Гусовский. В ее состав вошли 17 депутатов Киевсовета, в том числе фигуранты скандала, возникшего между фракцией в Киевсовете и Киевской партийной организацией партии «Самопомошь», — Алексей Руденко, Сергей Харчук и Вадим Васильчук.
Фракция «Самопомощь» в Киевсовете 11 сентября заявила о самороспуске.
Этому предшествовал конфликт между фракцией, с одной стороны, и Киевской городской ячейкой партии и руководством партии — с другой.
6 сентября исполнительный комитет партии «Объединение «Самопомощь» принял решение об исключении депутатов С.Гусовского, А.Руденко, С.Харчука и В.Васильчука из состава членов партии, аргументировав это причинением значительного ущерба репутации политической силы.
Депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены.
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