Муженко заявил о самой высокой с 2014 года угрозе нападения России

Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны — наибольшая с 2014 года. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью «Reuters» во вторник.
Генерал показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа «Т-62 М» на расстоянии 18 км от украинской границы.
По словам Муженко, за две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.
По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия наращивала мощь до захвата трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.
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