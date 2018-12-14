В Кремле не выпустят украинских моряков даже ради встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили, что ради встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не намерены отпускать военнопленных украинских моряков, захваченных в районе Керченской протоки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу УНИАН прокомментировать соответствующее заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

«По-прежнему убеждены, что это встреча в равной степени важна как для Москвы, так и для Вашингтона», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что позиция США о невозможности встречи Путина и Трампа до освобождения пленных украинских моряков и кораблей «не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ».

Песков при этом заявил, что российская сторона сохраняет готовность для проведения двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала «проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопросов стратегической безопасности всего мира».

На уточняющий вопрос, не кажется ли ему, что пленные украинские военные моряки и три корабля «мешают» обсуждению мировых проблем, Песков сказал: «Безусловно, нам так кажется, и мы здесь согласны, и поэтому рассчитываем, что к такому же выводу придут и США».

Кроме того, на вопрос, повлияет ли позиция США на судьбу украинских пленных, он сказал: «На судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также, если до этого дойдет — решение суда».

Напомним, что вчера 13 декабря советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина не произойдет до тех пор, пока российская сторона не освободит захваченные вблизи Керченского пролива украинские суда и 24 моряков.