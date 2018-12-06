В Канаде арестовали финансового директора Huawei

В Ванкувере по запросу США арестовали финансового директора китайской Huawei Technologies Ванчжоу Мэн. Вашингтон обвиняет женщину — дочь основателя Huawei Рена Чжэнфэя — в нарушении санкций против Ирана, сообщает The Globe and Mail.

Мэн арестовали первого декабря. Заседание, на котором будет обсуждаться возможность отпустить ее на время разбирательства под залог, намечено на пятницу. США добиваются экстрадиции Мэн.

Министерство юстиции в США расследует дело о возможных нарушениях китайской компанией санкций в отношении Ирана. По предположению американских правоохранительных органов, Huawei направляет товары, произведенные в США, в Иран и другие находящиеся под санкциями страны в обход требований Вашингтона.

В августе американский президент Дональд Трамп подписал указ, которые запрещает правительственным учреждениям пользоваться продукцией Huawei и ZTE из-за возможных связей этих компаний с китайскими спецслужбами.

The Wall Street Journal сообщала в конце ноября, что Вашингтон также пытается убедить союзников в Европе отказаться от устройств Huawei.